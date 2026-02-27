İlginizi Çekebilir

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Osmaniye’de el bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
MetropolCard halka arz ediliyor
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol öğrencilerle buluştu
Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal muhtarlarla iftarda buluştu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar programına katıldı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, vefa iftarı programında konuştu:
OYAK Çimento büyüme yatırımları ile gücünü pekiştirmeyi hedefliyor
İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar programına katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar programına katıldı

ADANA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama" etkinliğinin ardından partililerle iftar yaptı.

Erbakan, bir otelde düzenlenen etkinlik ve iftar programında, Adana'da Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yıl dönümünde andıklarını söyledi.

Babasının giydirdiği Milli Görüş gömleğini çıkarmayacaklarını belirten Erbakan, "Milli Görüş'ün modası geçmez. Milli Görüş, kıyamet sabahına kadar varlığını devam ettirecektir." dedi.

Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca" denildiğinde akıllara ferasetin geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"20-25 sene öncesinden bugün Orta Doğu'da yaşadığımız olayları adeta bir videodan izler gibi anlatan bir ferasetten bahsediyoruz. Erbakan Hoca denince aklımıza gelen diğer bir kavram dirayettir. 4 partisi kapatıldığı halde 5'incisini kurup yoluna devam eden bir lider. Dünyada eşine rastlanacak bir durum değildir. 80 yaşında seçim otobüsünün üzerinde hala davasını anlatan, 85 yaşında hastane odasında, vefatına günler, saatler kala hala davasını anlatan bir liderdi."

"Erbakan Hoca" denildiğinde akıllara gelen diğer bir özelliğin ise nezaket olduğunu dile getiren Erbakan, babasıyla anılarını anlattı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da katıldı.



Yurt Dünya 27.02.2026 23:06:15 0
Anahtar Kelimeler: yeniden refah partisi genel başkanı erbakan adana'da partisinin iftar programına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Amacımız Kimseyi “Yemek” Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

2

Osmaniye’de el bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi

3

MetropolCard halka arz ediliyor

4

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol öğrencilerle buluştu

5

Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

6

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal muhtarlarla iftarda buluştu

7

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin iftar programına katıldı

8

AK Parti Genel Sekreteri İnan, vefa iftarı programında konuştu:

9

OYAK Çimento büyüme yatırımları ile gücünü pekiştirmeyi hedefliyor

10

İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı