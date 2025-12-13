Yeniköy Motors, Morgan Supersport'u Türkiye'de satışa sundu

İSTANBUL - Yeniköy Motors, İngiliz otomobil markası Morgan Motor Company'nin yeni amiral gemisi Supersport'u satışa sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye pazarına Plus Four modelini sunan Morgan, şimdi de Supersport'u Yeniköy Motors distribütörlüğünde otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.

Tasarım, sürüş dinamikleri ve rafineliği eşit ölçüde geliştirilen Supersport, markanın 21. yüzyıldaki vizyonunu temsil ederken, köklerine olan bağlılığını da net şekilde ortaya koyuyor. Yeniden tanımlanan oranlar, sadeleştirilen yüzey dili ve çağdaş detaylar sayesinde Supersport, modern bir tasarım dili sunarken aynı anda tartışmasız bir Morgan kimliği taşıyor.

Supersport'un kalbinde, artırılmış burulma direncine sahip yeni CXV alüminyum platform yer alıyor. Kullanılabilirlik ise değiştirilebilir karbon kompozit hard top, katlanabilir mohair soft top, yeni bagaj hacmi ve geliştirilen yan cam mekanizması sayesinde önemli ölçüde artırılıyor.

İç mekanda ise Bluetooth ile hands-free görüşme, geliştirilmiş Sennheiser ses sistemi ve kablosuz şarj ünitesi, Supersport'un zamansız karakterini bozmadan entegre ediliyor.

Supersport, Morgan'ın fonksiyonel tasarım felsefesini çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiriyor. Tek bir dönemi yansıtmaktan ziyade, markanın farklı dönemlerinden ilham alan detaylar modern bir kompozisyon içinde bir araya getiriliyor. Daha aerodinamik gövde formu, yükseltilmiş ön ve arka çamurluk hacimleri ile Supersport'un performans karakteri görsel olarak da vurgulanıyor.

El işçiliğiyle şekillendirilen akıcı alüminyum gövde panelleri, saten gri şasi detayları, ön splitter ve arka difüzör gibi teknik unsurlarla bilinçli bir kontrast oluşturuyor.

Supersport, uzaktan kumandalı merkezi kilitle açılan bagaj, yan camların ve uzun yol valizlerinin rahatça taşınmasına imkan tanıyor.

Supersport, değiştirilebilir karbon kompozit hard top ve katlanabilir mohair soft top ile iki farklı karakter sunuyor. Yalnızca 19,7 kilogram ağırlığındaki hard top, geniş cam arka yüzeyi sayesinde kabine gün ışığını alırken, otomobili coupe karakterine yaklaştırıyor.

Yeni CXV platform, önceki CX nesline göre daha rafine, daha dengeli ve daha öngörülebilir bir sürüş karakteri sağlıyor.

BMW işbirliğiyle geliştirilen 3.0 litrelik TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli motor, 335 beygir güç üretirken ZF 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Yeni direksiyon sistemi ve süspansiyon geometrisi sayesinde daha hızlı direksiyon tepkileri ve daha güçlü sürüş geri bildirimi elde ediliyor.

Morgan tarihinin en hafif jantları olan yeni 18 inç Superlite ve opsiyonel 19 inç Aerolite jantlar, unsprung ağırlığı ciddi şekilde düşürürken, Michelin Pilot Sport 5 lastikler özellikle ıslak zemin performansıyla dikkati çekiyor. Geliştirilen aerodinamik yapı sayesinde sürtünme yüzde 5 azalırken, kaldırma kuvveti yüzde 20 düşürülüyor.

Supersport’ta teknoloji, görünür bir gösterişten ziyade sürüşü destekleyen doğal bir unsur olarak konumlandırılıyor. Geliştirilmiş Sennheiser ses sistemi, hafif yapı korunarak yüksek ses kalitesi sunuyor. Hands-free görüşme sistemi, üç mikrofonlu aktif gürültü engelleme altyapısı sayesinde tavan açıkken dahi net iletişim sağlıyor. Orta konsolda yer alan kablosuz şarj ünitesi, günlük kullanım konforunu artırıyor.

- Supersport’un gövdesi, alüminyum panellerden oluşuyor

Supersport'un gövdesi, Morgan'ın yüzyılı aşan üretim geleneğini temsil eden geleneksel kül ağacı iskelet üzerine, el işçiliğiyle şekillendirilen alüminyum panellerden oluşuyor. Kül ağacı, otomotiv dünyasında hem hafif hem de yüksek esneme kabiliyetine sahip bir doğal malzeme olarak öne çıkıyor.

Bu sayede Supersport'un gövde yapısı, sertlik ve dayanıklılıkla birlikte doğal bir esneklik ve darbe emme yeteneği sunuyor. Morgan’ın kül ağacını tercih etmesi yalnızca geleneksel bir seçim değil; aynı zamanda sürüş karakterine doğrudan etki eden bilinçli bir mühendislik kararı niteliği taşıyor.

Şasi ve gövdede kullanılan alüminyumun yüzde 60'ının geri dönüştürülmüş malzemeden elde ediliyor olması ise Morgan'ın sürdürülebilir üretim anlayışını güçlü şekilde ortaya koyuyor.

İç mekanda kullanılan İskoç derileri, ileri lazer ölçüm teknolojileriyle kusursuz hassasiyette kesilirken, her bir parça yine usta eller tarafından geleneksel yöntemlerle döşeniyor. Doğal ahşap yüzeyler, minimum atık prensibiyle işlenerek her otomobile özgü sıcak ve zamansız bir atmosfer kazandırıyor.

Supersport'ta kullanılan alüminyum, kül ağacı ve deri, yalnızca birer malzeme değil, Morgan’ın kimliğini oluşturan üç temel yapı taşı olarak öne çıkıyor.

"Supersport" ismi, Morgan tarihinde 1927'den bu yana daha yüksek sportif karakteri ve performans odağını simgeleyen özel bir rozet niteliği taşıyor.

- "Plus Four ile başlayan bu yolculuğu, Supersport ile sürdürüyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Motors Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, modelin yalnızca bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda Türkiye'de Morgan adına yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladığını belirtti.

Kaya, Yeniköy Motors olarak Morgan markasını Türkiye'de uzun vadeli bir vizyonla temsil etmeyi planladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Plus Four ile başlayan bu yolculuğu bugün markanın zirvesini temsil eden Supersport ile sürdürüyoruz. Supersport'un Türkiye'ye gelişi, bizim için yalnızca yeni bir modelin sunulması değil, aynı zamanda Morgan'ın mühendislik, tasarım ve sürüş felsefesinin en ileri noktasının ülkemizle buluşması anlamına geliyor. Bu modelin otomobilseverler için Türkiye'de önemli bir dönüm noktası yaratacağına inanıyoruz."