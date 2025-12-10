İlginizi Çekebilir

Adana'da 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
ON Dijital Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi
İskenderunspor'da hedef üst sıralara tırmanışı sürdürmek
Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı
Görme engelli müzik öğretmeni, melodilerle öğrencilerine ilham oluyor
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Adana'da kaçak içki ve etil alkol operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı
Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu
Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu

Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu

Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu

ANTALYA - Yeşilay Antalya Şubesince Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gönüllüler bir araya geldi.

Karatay Medresesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay'ın çalışmaları, gençlik projeleri ve toplumda farkındalık artırmaya yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, gönüllülüğün Yeşilay'ın saha faaliyetlerinin en güçlü unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini aktaran Özcan, bu çalışmaların yıl boyunca farklı etkinliklerle devam edeceğini bildirdi.



Yurt Dünya 10.12.2025 10:55:01 0
Anahtar Kelimeler: yeşilay antalya şubesi üyeleri gönüllülerle buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

2

ON Dijital Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi

3

İskenderunspor'da hedef üst sıralara tırmanışı sürdürmek

4

Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı

5

Görme engelli müzik öğretmeni, melodilerle öğrencilerine ilham oluyor

6

Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı

7

Adana'da kaçak içki ve etil alkol operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

8

GÜNCELLEME - Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

9

Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu

10

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı