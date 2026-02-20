Yeşilay bağımlılıkla mücadele çalışmalarını ramazanda da sürdürecek

İlginizi Çekebilir

ADANA - KORAY KILIÇ - Yeşilay Adana Şubesi, ramazanda da bağımlılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Yeşilay gönüllüleri, ramazan süresince iftar çadırlarının yanı sıra sahur programları ve teravih namazlarının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bağımlılık türleri ve kurtulma yollarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.

Bir araya geldikleri vatandaşlara bilgi verecek olan gönüllüler, çeşitli broşürler de dağıtacak.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, ramazanda çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Ramazanda daha çok kişiye ulaşma şansı yakalayacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı bize toplu, kitlesel olarak birçok vatandaşımızı aynı noktada bulabilme imkanı sağlıyor. İftar sofralarında, camilerde olmaya çalışacağız. İftar çadırlarında stantlarımızı kurarak farkındalık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bilgilendirici broşürler, bilekliklerimiz, rozetlerimizle beraber insanlara Yeşilayın farkındalığını ve varlığını hatırlatmaya çalışacağız. Bu sayede bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Yıldırım, iftar çadırlarında bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra 200 promil alkollü hissi veren "alkol gözlüğü" ile bağımlılığı önlemede farkındalık çalışması gerçekleştireceklerini ifade etti.

- "Birçok tütün danışanımız ramazanı fırsat biliyor"

İnsanların oruç tuttuklarında sadece yeme içme değil, diğer alışkanlıklarını da bir kenara bıraktığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birçok tütün danışanımız ramazanı fırsat biliyor. Uzun süreli aç kalma aslında bizi birçok kötü alışkanlıklarımızdan da uzak tutabilmeye bir vesile. Bu da tütün ve tütün ürünlerinin aslında hiç kullanılmayacağı bir vaziyete evrilebilir. İstiyoruz ki bu fırsatı bağımlılıkla mücadelesini kazanmaya çalışan bağımlı bireylere yansıtalım, hissettirelim. Bu konuda biz onlara ne kadar ulaşabilirsek, onlar bize ne kadar başvurabilirlerse, biz bu konuda onların kolaylaştırıcısı, öncüsü olalım. Hakikaten manevi iklimin devamı ve bunu bozacak tüm kötü alışkanlıklardan ve bağımlılık yapıcı nesne ve davranışlardan uzak tutabilmenin aslında bir vesilesi. Temennimiz bir kişiye dahi bu ramazanda vesile olabilirsek, dokunabilirsek, bizim Yeşilay olarak amacımız zaten o bir kişi. Umuyoruz ki vatandaşlarımız stantlarımıza gelerek bilgilendirici faaliyetlerden memnun kalır, bize gönüllü olur ve bu bilgileri yanındakine, yakınındakine aktararak bağımlılıkla mücadeleyi kazanmamıza vesile olabilir."



