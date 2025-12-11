İlginizi Çekebilir

OSMANİYE - Yeşilay Osmaniye Şubesi ile Osmaniye Eczacı Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yeşilaydan yapılan açıklamada, Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'in, Eczacı Odası Başkanı Çağatay Kahraman'ı ziyaret ettiği belirtildi.
 

Açıklamada, ziyarette kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Protokol ile eczanelerde bağımlılıkla mücadele konularında faaliyetlerin artırılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, bağımlılık riski taşıyan bireylere ücretsiz psikolojik destek sağlanması ve riskli hastaların Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yönlendirilmesi gibi konularda işbirliği yapılacağı kaydedildi.



