Yeşilay'dan Akseki'de esnafa ziyaret

ANTALYA - Yeşilay Antalya Şubesi Akseki Temsilciliği üyeleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilay'ın Akseki'de hayata geçirdiği farkındalık etkinlikleri, eğitim faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında esnafa bilgi verildi. Program kapsamında esnafın görüş ve önerileri de dinlendi.

Esnaflardan Özgür Koparan, bağımlılıkla mücadelede sahada yapılan bilgilendirme çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu belirterek, toplumun her kesiminin sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ilçe genelinde sürdürüleceği bildirildi.



3.01.2026 10:50:46
