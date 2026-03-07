YTÜ Yıldız Teknopark ve Arnavutköy Belediyesi teknoloji yerleşkesi için protokol imzaladı

İSTANBUL - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Yıldız Teknopark ve Arnavutköy Belediyesi, İstanbul'un üretim ve lojistik merkezlerinden biri olan Arnavutköy'de yeni bir teknoloji yerleşkesi kurmak üzere protokol imzaladı.

YTÜ Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy yerleşkesinde düzenlenen protokol imza törenine, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve ekosistem temsilcileri katıldı.

Programda YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Emre Holoğlu yaptığı sunumda Arnavutköy'ün tercih edilmesinin nedenlerini anlattı.

Buna göre, Arnavutköy'ün stratejik konumu, İstanbul Havalimanına komşu olması, ilçeye benzersiz bir uluslararası erişim avantajı sağlıyor. Bu, Yıldız Teknopark'ın uluslararası yatırımcıya ve iş ortaklarına ulaşım kasını daha da kuvvetlendirecek.

Yeni yerleşke, ihracat odaklı teknoloji firmaları için büyük bir zaman ve maliyet avantajı sağlarken, mobilite ve havacılık teknolojileri için de doğal bir kümelenme merkezi olacak.

AR-GE yapan firmalar için çalışma alanlarının bulunduğu 4 bin 610 metrekare üzerine kurulu yerleşke, 12 bin metrekare kapalı alana sahip olmasıyla öne çıkıyor.

- "Dünya artık bilgiyle büyüyor"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçenin geleceğine, gençlerin hayallerine ve ülkenin teknoloji vizyonuna yakışır güçlü bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Arnavutköy Belediyesi olarak YTÜ Yıldız Teknopark ile ilçenin teknoloji gelişimine büyük katkı sağlayacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni kurduklarını aktaran Candaroğlu, "Dünya artık bilgiyle büyüyor. Biz de bilginin en büyük güç olduğunu ve bu gücün yalnızca yeraltı kaynaklarında değil, bilimde, teknolojide ve inovasyonda saklı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkeler yazılım ürettikleri, patent geliştirdikleri ve yüksek teknolojiyi ihraç ettikleri oranda küresel ölçekte söz sahibi oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Candaroğlu, Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli teknolojilerin geliştirildiği, savunma sanayisinden yapay zekaya, uzay çalışmalarından yazılım teknolojilerine kadar her alanda belirleyici olan bir Türkiye için çalışıldığını vurguladı.

Kurulacak teknopark ile Arnavutköy'ün hızla büyüyen bir yerleşim bölgesi olmanın ötesine geçtiğini, üreten, geliştiren ve inovasyon ortaya koyan bir merkez haline geldiğini anlatarak, "Bu merkezde kuluçka programları uygulanacak, henüz fikir aşamasındaki tüm projeler desteklenecek, genç girişimcilerimiz yatırımcı ağlarıyla buluşturulacak ve mentörlük sistemleri devreye alınacak. Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri sayesinde, üniversitede üretilen bilgi doğrudan sanayiyle buluşacak." değerlendirmelerinde bulundu.



- "Dünya Ticaret Merkezi'nde yeni bir girişimci ofisi açıyoruz"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik YTÜ Yıldız Teknopark'ın girişimcilere sadece ulusal boyutta değil, uluslararası alanda da destek olduğunu aktardı.

Debik, burada asıl önemli olanın sadece teşviklerinden faydalanmak değil, bu teşvikleri kullanarak Türkiye için yüksek katma değerli ürünler ve güçlü firmalar çıkarabilmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, buradan yetişecek girişimci arkadaşlarımızı uluslararası ofislerimiz aracılığıyla yurt dışına taşımayı ve bütün dünyaya açılmalarını gönülden destekliyoruz. Hatta sizlere şu müjdeyi de verebilirim, Dünya Ticaret Merkezi'nde yeni bir girişimci ofisi açıyoruz. Arnavutköy'deki bu merkezimizde gözlemlediğimiz ve gelişmeye açık gördüğümüz potansiyelli firmaları orada bünyemize alacağız. Bir firmanın yola çıktığında eksikliğini hissettiği muhasebeden tanıtıma, hukuktan danışmanlığa kadar her alanda onlara destek vereceğiz. Daha hızlı gelişmelerini ve büyümelerini sağlayacağız."

Debik, amaçlarının, girişimcileri daha kısa sürede, daha verimli bir şekilde ve yüksek değerlemelerle yatırım alabilir hale getirmek olduğunu aktardı.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip de Arnavutköy'ün barındırdığı sanayi altyapısı ve coğrafi konumu gereği tarım, gıda ve benzeri yeni alanlara da hizmet edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Garip bu güçlü potansiyelin, sürecin bu noktaya gelmesinde ve yatırımların Arnavutköy'e taşınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıldız Teknopark, ihracat kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük teknoparkı. Üniversitemizin güçlü altyapısından yetişen gençlerimizle oluşturduğumuz bu muazzam girişimcilik heyecanını, yeni yerleşkemiz vasıtasıyla Arnavutköy'e de taşımış olacağız. Üniversitemiz bünyesinde yürüttüğümüz birbirinden değerli girişimcilik programlarını artık Arnavutköy halkıyla, bölge gençliğiyle, öğrencilerimizle, sanayicilerimizle ve girişimcilerimizle buluşturacağız."

