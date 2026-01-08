Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, gazetecilerle bir araya geldi

ADANA - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Demirçalı, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gazetecilerin önemli sorumluluklar üstenlendiğini belirten Demirçalı, "Yerel yönetimler olarak basını her zaman bir paydaş olarak gördük. Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının en önemli güvencelerinden biri güçlü ve özgür basındır. Bu anlayışla görev süremiz boyunca sizlerle karşılıklı saygı ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de desteklerinden dolayı Başkan Demirçalı'ya teşekkür etti.

