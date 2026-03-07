Yüzde 52 kadın çalışan oranına ulaşan Yıldız Holding fırsat eşitliği ile büyüyor

İSTANBUL - Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çamlıca yerleşkesinde etkinlik düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımı, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı iş stratejisinin merkezine koyan uygulamalarıyla değer zincirinde kalıcı etki sağlamaya devam ediyor.

Yıldız Holding Kadın Platformu ev sahipliğinde Çamlıca yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, fırsat eşitliği odaklı çalışmalarını ve sosyal etki çalışmalarına dair somut adımları paylaşıldı.

Yıldız Holding Kadın Platformu'nun fırsat eşitliğini yalnızca kurum içinde değil, tüm değer zinciri boyunca yaygınlaştırma yaklaşımıyla gerçekleşen buluşmanın açılışını Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında "Ekosistemi Fırsat Eşitliği ile Güçlendirmek" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, Yıldız Holding Perakende Grubu Kalite ve Ürün Güvenliği Direktörü Alev Yaman, pladis Birleşik Krallık ve İrlanda CMO'su Aslı Özen Turhan, Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan fırsat eşitliğini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren çalışmalarıyla ilham veren kariyer yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.

Buluşma, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ile gazeteci Elif Ergu'nun "Liderlik Yolculuğu Üzerine" sohbeti ile tamamlandı.

- "Attığımız her stratejik adımı, insanlara ve hayata değer katmak için atıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, fırsat eşitliğinin Yıldız Holding için bir "niyet" değil, ölçülebilir sonuçları olan kurumsal gerçeklik olduğunu belirtti.

Tütüncü, Yıldız Holding'de yaptıkları her işin merkezinde, 82 yıl önce temelleri atılan "Mutlu Et, Mutlu Ol" yaklaşımının olduğunu aktardı.

Ürettikleri her ürünü, kurdukları her iş modelini, attıkları her stratejik adımı, insanlara ve hayata değer katmak için attıklarının altını çizen Tütüncü, fırsat eşitliği alanında yaptıkları çalışmaları da bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri olduğunu vurguladı.

Çalışma arkadaşlarından tedarikçilere, girişimcilerden çiftçilere uzanan geniş bir ekosisteme dokunduklarına işaret eden Tütüncü, bu büyük değer zincirinin sürdürülebilir ve güçlü kalabilmesinin ancak herkes için adil fırsat sunmakla mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Platformun çalışmalarını ve hayata geçirdiği projeleri kalıcı etki yaratacak stratejik bir katkı olarak gördüklerine dikkati çeken Tütüncü, "Yetenekler, hayaller ve potansiyel aslında her yerde var. Önemli olan, bunların önündeki engelleri kaldıracak cesareti gösterebilmek ve o potansiyeli açığa çıkaracak ortamı oluşturabilmek. Yıldız Holding Kadın Platformu tam da bu bakış açısıyla yola çıktı. 2021'de kurulan bu platform, bugün artık sadece bir iç inisiyatif değil, söylemden iş ortamına ve tüm değer zincirimize uzanan, güçlü ve etkisi kanıtlanmış bir dönüşüm programı." ifadelerini kullandı.

Bu 5 yıllık sürede, karşılarına çıkan tablonun kendileri için hem gurur hem de sorumluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Tütüncü, kadın çalışan oranını yüzde 30'lu seviyelerden 2025'te yüzde 52'ye taşıdıklarını kaydetti.

Geçen yıl terfi alan çalışanları içinde kadın oranının yüzde 65'e yükseldiğinin bilgisini paylaşan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Fabrika ve mağazalarımızda görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın oranı yüzde 54'e ulaştı. Ofis ve idari kadrolarımızda görev alan kadın çalışma arkadaşlarımızın oranı yüzde 37 seviyesinde. Yıl içinde yeni işe alınan çalışanlarda kadın oranımız yüzde 62. Halka açık şirketlerimizin yönetim kurullarının yüzde 24'ünü kadınlar oluşturuyor. Bu tablo fırsat eşitliğinin, Yıldız Holding'de artık sadece bir niyet değil, ölçülebilir sonuçları olan, kurumsal bir gerçeklik olduğunu gösteriyor."

Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da Kadın Platformu'nun, 2021'de fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı grup genelinde ortak bir kültür haline getirmek amacıyla kurulduğunu aktardı.

Mutuş, 5 yıl önce bir imza ile başladıklarını, bugün ise dünyada örnek gösterilen, etkisi global bir platform olduğuna dikkati çekerek, "2026 vizyonumuz, fırsat eşitliğini, kapsayıcılığı ve sürdürülebilir refahı yalnızca kurum içinde değil, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte değer zinciri boyunca güçlendirerek sektörde öncü konumumuzu korumak ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı sürdürmek. Bu fırsat eşitliği temelli yaklaşımın nesiller boyu sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.