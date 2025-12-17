İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da temaslarda bulundu

ANTALYA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Basına kapalı toplantının ardından Özdağ ve beraberindeki heyet, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle dernek binasında bir araya geldi.

Daha sonra Antalya Burdurlular Derneğine geçen Özdağ, burada Dernek Başkanı Hüseyin Yamacı ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ardından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "muhtarın bir elinin devlet, bir elinin de millet olduğunu" söyledi.

Muhtarlığın devlet ile milletin birleştiği tek nokta olduğunu belirten Özdağ, "Bu durumuyla muhtarlık, devletin toplumu, milleti anladığı, ona dokunduğu kurumun adıdır." diye konuştu.

Toplantıya, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, muhtarlar ve partililer katıldı.



