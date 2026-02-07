İlginizi Çekebilir

Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi
Hatayspor'un kötü gidişi sürüyor:0-5
Kalp damar cerrahları Antalya'da "Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu"nda buluştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı
Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Finike'nin turuncu bahçelerinde portakal hasadı sürüyor
Burdur'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde doğru anlaşılması önem taşıyor
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Corendon Sport Talks'un konuğu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı

HATAY - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki açılışta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunduklarını söyledi.

Hataylıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini belirten Özdağ, "Dağ, dere, tepe, Hatay'ı ilçe ilçe dolaşan bir genel başkanım. Akrabalarımın bir bölümü Hatay'da yaşamaya devam ediyor, bazılarını depremde kaybettik, Hakk'a yürüdüler. Hatay her zaman benim, Zafer Partisi'nin gündeminde oldu, bundan sonra da Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesi olarak olmaya devam edecek." diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.

Parti binasını gezen Özdağ, açılışa katılan arsaVev Hatay Kadın Voleybol Takımı Başkanı Mehmet Bekmez ve oyuncularıyla görüştü.



Politika 7.02.2026 15:38:33 0
Anahtar Kelimeler: zafer partisi genel başkanı özdağ partisinin hatay il başkanlığı binasını açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Haritalar Çizildi, Sözler Verildi; Peki Müjde Nerede?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi

2

Hatayspor'un kötü gidişi sürüyor:0-5

3

Kalp damar cerrahları Antalya'da "Koroner Arter Cerrahisi Sempozyumu"nda buluştu

4

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Hatay İl Başkanlığı binasını açtı

5

Hatay'da tırın otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

6

Finike'nin turuncu bahçelerinde portakal hasadı sürüyor

7

Burdur'da 2 tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

8

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde doğru anlaşılması önem taşıyor

9

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

10

Corendon Sport Talks'un konuğu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özbek oldu