İlginizi Çekebilir

TEMSA 2026'nın ilk Maraton otobüs teslimatlarını gerçekleştirdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi:
Akdeniz Belediyesi ekipleri Millet Bahçesi'nin sahilini temizledi
Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da konuştu:
Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

HATAY - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, afetzedelerle bir araya geldi.

Özdağ, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Kabirleri gezen Özdağ, dua etti.

Özdağ, daha sonra Defne ilçesindeki bir kafede düzenlenen programda afetzedelerle bir araya geldi.

Katılımcıların taleplerini not alan Özdağ, önerilerini paylaştı.



Yurt Dünya 5.02.2026 21:18:22 0
Anahtar Kelimeler: zafer partisi genel başkanı ümit özdağ hatay'da ziyaretlerde bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TEMSA 2026'nın ilk Maraton otobüs teslimatlarını gerçekleştirdi

2

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

3

Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

4

Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

5

Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı

6

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi:

7

Akdeniz Belediyesi ekipleri Millet Bahçesi'nin sahilini temizledi

8

Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı

9

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da konuştu:

10

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi