Zanaatkar çift, Hatay'ın ünlü mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşaba işliyor

HATAY - SALİM TAŞ - Hatay'da zanaatkar Zeynep ve Naim Gülbol çifti, çeşitli figürleri ve kentin öne çıkan mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşap ürünlere işleyip müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Ahşap sanatında 35 yılı geride bırakan 60 yaşındaki Zeynep ile 68 yaşındaki eşi Naim Gülbol, Antakya ilçesi Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki atölyelerinde el emeğiyle dekoratif ürünler yapıyor.

Gülbol çifti, çeşitli figürleri ince uçlu yakma kalemini kullanarak, kavak ağacından yapılan tablo, tepsi ve sehpa gibi ürünlere işliyor.

Çalışmalarında ağırlıkla Antakya Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda yer alan "Narkissos", "Kem Göz", "Neşeli Ol Hayatını Yaşa", "Soteria" ve "Dansçılar" gibi mozaiklere yer veren emektar zanaatkarlar, tasarımlarını çarşıyı gezenlere satıyor.

Çiftin ürünleri, kentin tanıtımının yapıldığı sergilerde de beğeniye sunuluyor.

- "Nakış işler gibi çok ince uçlarla milim milim çalışıyoruz"

Zeynep Gülbol, AA muhabirine, Hatay'ın zengin mozaik mirasını tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Ahşap yakma sanatının sabır gerektirdiğini vurgulayan Gülbol, "Nakış işler gibi çok ince uçlarla milim milim çalışıyoruz. İşte acele etme şansımız yok, hata kabul etmiyor. Bazı çalışmalar birkaç gün, bazıları da aylar sürüyor ama resme olan sevgimiz her şeye değiyor." dedi.

Gülbol, eserlerde Hatay'ı anlatan ve tanıtan figürlere yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Özellikle ahşap üzerine yakma mozaikleri 15 seneden fazladır yapıyoruz. Müzemizdeki mozaiklerin çoğunu yakma yöntemiyle ahşaba çalıştık. Sanatımızı yaparken aynı zamanda müzemizdeki mozaikleri tanıtma imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Ahşap yakma sanatını yaşatmayı hedeflediklerini dile getiren Gülbol, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve dışında birçok sergiye davet edildik. Gittiğimiz yerlere Hatay'ın tarihi mekanları, sokakları, ibadet yerleri, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaptığımız çalışmaları götürdük ama en çok ahşap üzerine yaptığımız mozaik dikkati çekiyor. Sadece kendi işimizi değil aynı zamanda şehrimizi, mozaiklerini ve kültürünü yaşatmak istiyoruz, onları tanıtıyoruz. Bir nevi gönül elçiliği yapıyoruz."



