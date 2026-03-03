Zeray GYO 2026'da 6 projeyi teslim etmeyi hedefliyor

İSTANBUL - Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, 2026 yılı hedefleri kapsamında 6 farklı projenin teslimini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, 2026'nın, Zeray'ın ölçek büyüklüğünü, gelişiminden gelen cesur ve yenilikçi karakteri ile operasyonel gücünü ortaya koyacağı bir yıl olacağını aktardı.

Bu yıl 6 farklı projeyi teslim etmeyi planladıklarını belirten Zeray, "Her bir projemiz çevresini aşan bir değerde. Bu değer firmamızdan öte, şehirlerimize, medeniyetimize katılan birer değerdir. Bu planlama aynı zamanda sektöre verilen net bir mesajdır, Zeray, oyun kurucu büyüklüğünde, sektöre yön veren projeler ve sorumluluk alma gereksinimi paylaşan değerler inşa etmektedir." ifadelerini kullandı.

Zeray'ın, öz kaynak gücü, risk yönetim disiplini ve büyük hacimli organizasyonlar kurma ve yönetme kabiliyetiyle hedefine koyduğu tüm eşikleri aşabildiğini anlatan Zeray, "Adımlarımız, binlerce bağımsız bölümün hayata geçmesi, on binlerce kişiye istihdam etkisi ve bölgesel ekonomilere güçlü sermaye akışı ile Türkiye'nin yatırım güvenine somut katkı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.



- "Olasılıklara, tecrübenin ilham ışığı ile odaklanma zamanlarıdır"

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda çeşitli kısıtlamalar nedeniyle dalgalı bir süreçten geçtiğinin altını çizen Zeray, marka gücüyle, belirsizlik dönemlerinde geri çekilerek değil, sahip oldukları yüksek potansiyeli hızlı dönüşümlerle kapasitelerini büyütecek şekilde karşılık verdiklerini anlattı.

Bu yılın aynı zamanda küresel açılımın ivmeleneceği sene olacağına işaret eden Zeray, şunları kaydetti:



"Sürekli ifade ettiğimiz gibi, komşu coğrafyalarımızda dahi modern yaşam alanlarına erişilinceye dek sorumluluk almaya devam edeceğiz. Yaşam alanları çağdaşlaştırılmamış coğrafyalar, modern yaşam koşullarına erişimde daha yüksek risk altında bulunacaktır. Projelerimiz sürdürülebilirlik standartlarıyla, konsept yaşam altyapılarıyla, yüksek yatırım değeri ve uluslararası sermayeye açık yapısıyla yeni bir şehircilik anlayışını temsil edecek ve yenilikçi bakış açıları ile sektöre yön vermeye devam edecektir. Sektörümüz ve ülkemiz adına sorumluluğumuzun bilinciyle, üretmeye, dönüştürmeye ve değer oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna güçlü bir irade ile beyan ederiz."