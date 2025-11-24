ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Yusuf Dikeç'in atıcılıktaki ustalığı ilkokul öğretmeninin de gözünden kaçmamış

KAHRAMANMARAŞ - İZZET MAZI/SİNAN DORUK - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşındaki "ikonik" pozu ve elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Yusuf Dikeç'in ilkokul öğretmeni Bayram Peltek, öğrencisinin çocukken de misket oyununda "attığını vurmasıyla" tanındığını, onun elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının on birinci haberinde, 29 yıl sürdürdüğü mesleğinde onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve milli atıcı Yusuf Dikeç'in de ilkokul öğretmeni olan Bayram Peltek'in hatıralarına yer verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Bayram Peltek, 1970'te başladığı öğretmenlik mesleğinden 1999'da emekliye ayrıldığını, bu süreçte çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlattı.

Dikeç ailesinin de yaşadığı Taşoluk köyüne 1975 yılında tayin olduğunu ve milli atıcı Yusuf Dikeç ile iki ablasının ilkokulda öğretmenliğini yaptığını dile getiren Peltek, şunları kaydetti:

"Yusuf ve arkadaşları benim öğrencilerim oldu ve onları 3 yıl okuttum. Yusuf sınıfta da gayet mütevazı, sakin ve zeki bir çocuktu. Her zaman öğretmenden bilgi isterdi, bir şeyler öğrenmek isterdi, parmak kaldırırdı. Gerekli bilgileri vermeye çalışırdık. Minicik elleriyle zaten kalem tutmasını bilmiyorlardı. Ellerine kalem tutturduk. Yazı yazmasını öğrettik. Nitekim çocuklara başarıyla okuma yazma öğrettik. Çocuklara ileride ne olacaksınız diye sorduğumda bazıları öğretmen, bazıları polis, bazıları hemşire olmak istediğini anlatırdı. Yusuf ise genellikle 'asker veya polis olacağım' derdi. O şekilde düşünürdü, asker olmuş."

Dikeç'in derslerinde başarılı ve arkadaşlarıyla çok uyumlu bir öğrenci olduğunu dile getiren Peltek, "Bir misket oyunu vardı, gayet güzel oynardı. Misketlerle o zaman dahi attığını vururdu. Arkadaşları onun için de çekemezdi onu. Bazen kıskanırlardı." diye konuştu.

Yusuf üçüncü sınıftayken tayininin çıktığını ancak fırsat buldukça kendisiyle görüştüklerini, lise yıllarında da kendisini takip ettiğini anlatan Peltek, göreve başladıktan sonra ise görüşemediklerini söyledi.

Dikeç'in en son 2008 yılında kendisini ziyaret ettiğini belirten Peltek, "O zamanlar da herhalde bu atıcılıkla ilgili bazı şeyleri önemsiyordu muhakkak. Yıllar içerisinde de onu takip etme imkanımız oluyordu. Daha sonra da atıcılıkta şampiyon olduğu için bizi gururlandırdı. Türk milleti olarak da kendisi ile gurur duyduk. Dünya genelinde Türkiye'mizi tanıtmış oldu." ifadelerini kullandı.

- Öğretmenliğin kutsallığına inanıyor

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve fedakarlık gerektirdiğini söyleyen Peltek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Minicik çocukları ailelerinden alıp okullarda okuma yazma öğretmek, onlarla tek tek ilgilenmek, onların başlarını okşamak ve şefkatle onları kucaklamak, onları hayata hazırlamak, bana göre öğretmenliğin tanımı bu. Öğretmenlik kutsal görevdir. Öğretmen kendi ailesinden, çocuklarından daha fazla öğrencilerini sever ve onları yetiştirmeye gayret eder. Bu nedenle öğretmenler her fedakarlığa katlanırlar. Kar, kış demeden fedakarlık yaparlar. Ben şahsen, tayin olduğum köye gün gelir 30 kilometre yaya giderdim. 1,5 metreye yakın kar oluyordu ama dersimi aksatmıyordum."

Yusuf gibi öğrencilerinin elde ettiği başarıları gördükçe bu fedakarlıkların ayrı bir anlam kazandığını belirten Peltek, öğrencilerinin güzel anılarıyla yaşadığını sözlerine ekledi.



